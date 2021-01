Trei morţi în avalanşe produse în Elveţia în acest week-end Trei persoane si-au pierdut viata in urma avalanselor produse in Elvetia in acest weekend, au informat autoritatile locale, citate de AFP. Alte cateva au fost luate de o avalansa produsa duminica pe inaltimile de deasupra Montreux-ului, in vestul tarii, a declarat politia cantonala din Vaud, confirmand informatiile aparute in presa elvetiana. Politia nu va comunica detalii despre posibilele victime inainte de luni, o ancheta fiind in curs de desfasurare, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant. Un schior in varsta de 53 de ani a murit sambata intr-o avalansa produsa in regiunea Klosters din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

