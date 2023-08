Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 15 oameni au fost raniți ca urmare a unei explozii in orașul Taganrog, din Rusia, pe țarmul Marii Azov și aproape de granița cu Ucraina. Ministerul apararii de la Moscova susține ca explozia s-a produs dupa „doborarea unei rachete ucrainene S-200 deasupra orașului”.

- Generalul-locotenent rus Oleg Tsokov a fost ucis de forțele armate ucrainene in Berdiansk, arata datele preliminare, transmit mai multe site-uri de stiri.Noaptea trecuta, hotelul Duna din Berdiansk, unde locuia conducerea militara rusa, inclusiv generalul-locotenent Tsokov, a fost atacat. CITESTE…

- Trei persoane si-au pierdut viata, la Liov, intr-un atac cu racheta impotriva unei cladiri rezidentiale, a anuntat primarul acestui oras din vestul Ucrainei.“Deja sunt trei morti”, a indicat Andrii Sadovi intr-un mesaj pe Telegram, dupa ce a anuntat de asemenea “opt raniti” si “numeroase apartamente”…

- Autoritațile din Kramatorsk au anunțat ca printre victimele atacului rusesc cu rachete asupra unui restaurant din Kramatorsk, Ucraina, se numara și gemenele Iuliya și Anna Aksenchenko, in varsta de 14 ani, potrivit BBC.

- Liderul Wagner, Evgheni Prigojin, se muta in Belarus, dupa acordul de a nu inainta spre Moscova, in vreme ce Kremlinul a transmis ca acuzațiile penale impotriva lui vor fi retrase și niciunul dintre luptatorii Grupului Wagner nu va fi urmarit penal, potrivit Sky News. Kremlinul afirma ca acuzațiile…

- In noaptea de miercuri, 14 iunie, in Odesa au fost auzite explozii puternice. Potrivit Comandamentului Operațional Sud din Ucraina, forțele armate rusești au lovit Odesa cu rachete Kalibr din Marea Neagra.Cu o zi inainte, armata ucraineana a inregistrat doua vehicule de lansare rusești echipate cu…

- Un bloc de locuințe din orașul Krivoi Rog a fost lovit de o racheta ruseasca lansata in noaptea de luni spre marți asupra Ucrainei, atacul soldandu-se cu mai mulți morți și raniți, iar autoritațile cauta in continuare oameni sub daramaturi. Analiștii militari considera ca contraofensiva declanșata de…

- Sistemul de aparare aeriana Patriot, care ar fi fost avariat de o racheta ruseasca pe 16 mai la Kiev, are doar „avarii minime” și nu trebuie adus inapoi in SUA pentru reparații, conform Kiyv Independent, carea citeaza CNN.