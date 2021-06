Stiri pe aceeasi tema

- Trei cetateni moldoveni, printre care și un copil de doar 6 ani, și-au pierdut viața in urma unui accident de circulație produs in orasul Huedin din Romania. Potrivit presei din tara vecina, un al doilea copil, de 10 ani, aflat in aceeasi mașina de abia a scapat cu viața.

- La ultima actualizare a situației COVID la nivel național, Cluj este județul cu cea mai mare rata de infectare dintre toate județele din Romania. In acest moment, doar județele Cluj, Alba și Prahova mai au rata de infectare mai mare decat 1/1.000 de locuitori. Situația epidemiologica in județul…

- Șoferul TIR-ului implicat in accidentul de sambata, in apropierea localitații Vanatori din Romania, unde au fost raniți mai mulți moldoven i, care se aflau intr-un microbuz, este din Republica Moldova. Potrivit presei de peste Prut , acesta a condus in slapi din Italia pana la Iasi și a fost pe punctul…

- Accidentul a avut loc pe DN 13 la ieșirea din localitatea Rotbav și au fost implicate doua autoturisme, anunța IPJ Brașov. Din nefericire, toate cele patru victime au fost declarate decedate de catre echipele medicale prezente la fața locului. In zona, traficul se defașoara alternativ, dirijat de catre…

- Accidentul a fost anunțat la 112 la ora 1.55, fiind vorba de un autoturism in care se aflau cinci persoane, care a intrat in coliziune cu un copac in apropiere de localitatea Lunca.Au intervenit de urgența doua echipaje din cadrul Stației de Pompieri Babadag a ISU Delta Tulcea cu o autospeciala de stingere…

- 2.265 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate duminica in Romania Foto: Arhiva. 2.265 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate astazi în România, dupa efectuarea a mai puțin de 19.500 de teste. Cele mai multe noi îmbolnaviri s-au înregistrat în București,…

- Gheorghe Matiș, polițist in comuna Poieni, este acuzat ca in dupa-masa zilei de vineri ar fi provocat un scandal de amploare in localul „La bucureșteanu’” din Huedin. Omul legii, aflat in timpul liber, ar fi condus baut pana la local. In interior, acesta nu ar fi respectat masurile anti covid, ar fi…

- Sambata, in jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin s-au sesizat din oficiu cu privire la desfașurarea unei intruniri la care participa aproximativ 60 de persoane. A fost vorba despre un parastas organizat de catre o familie de rromi, pe strada Horea din Huedin. Ioan Muntean,…