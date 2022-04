Trei moduri de a investi 10.000 de dolari în următoarele trei luni Pe masura ce razboiul Rusia-Ucraina și inflația afecteaza piețele globale, indicele S&P 500, acțiunile tehnologice chineze și fondurile agricole ar putea ajuta investitorii sa profite de o redresare. Investiția este un joc pe termen lung, dar merita sa profitați de oportunitațile pe termen scurt. Cumpararea de active și tranzacționarea la prețuri scazute pot avea cu adevarat […] The post Trei moduri de a investi 10.000 de dolari in urmatoarele trei luni first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

