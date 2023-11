Trei modificări fiscale care intră în vigoare de azi 1 noiembrie 2023 Incepand cu data de azi 1 noiembrie, se vor aplica trei modificari fiscale importante in Romania: Profesioniștii din domeniul IT vor fi supuși impozitarii pe venit pentru salariile care depașesc pragul de 10.000 de lei brut. Totuși, aceștia vor fi exceptați de la contribuția obligatorie la Pilonul 2 de pensii, cu posibilitatea de a opta […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

