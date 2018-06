Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, marti, ca prim for sesizat un proiect de lege care modifica prevederile unei legi potrivit careia persoanele acuzate de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala in cazul in care achita integral prejudiciul, la care se adauga 50% din suma datorata de cel in cauza. Initiativa…

- Autoritatea Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania (ANEVAR) propune Ministerului de Finanțe ca la modificarea Codului de procedura fiscala din toamna sa se renunțe la grila notarilor și sa se ia in calcul doar raportul de evaluare al proprietații, in cazul ipotecii pe cladirea contribuabilului.

- Legea 156/2000 privind protecția cetațenilor romani care lucreaza in strainatate a fost modificata și completata prin Legea 232/2017, care se aplica din 5 martie a.c. Potrivit ITM Alba, principalele modificari ale Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea OUG nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din OUG nr. 22/2009 referitoare la infiintarea...

- BILANȚ LA 3 LUNI: 120 DE MODIFICARI ALE CODULUI FISCAL In primele 3 luni din 2018, prin 8 acte normative, au fost modificate/completate 120 de articole din Codul fiscal:  Lege nr. 29 din 15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligatii fiscale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,…

- Avand in vedere modificarea si completarea prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor care lucreaza in strainatate, prin Legea nr.232/2017, ITM Dambovita lanseaza un „avertisment privind munca in strainatate” persoanelor interesate, in privinta turor elementelor pe care trebuie sa…

- Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani. Initiativa legislativa care apartine…

- Codul muncii a fost modificat, iar modificarile intra in vigoare de vineri. In data de 10.04.2018 s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr. 315, Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 —…