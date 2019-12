Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, trei minori si doi adulti, au ajuns la Urgentele Spitalului Judetean Suceava, marti seara, in urma unui accident rutier care s-a petrecut in jurul orei 18.45, pe E 85, in zona localitatii Darmanesti.Pompierii militari care au intervenit la fata locului cu o autospeciala pentru ...

- Trei autoturisme s-au tamponat in zona magazinului Lidl din cartierul sucevean Burdujeni, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. El a adaugat ca trei persoane primesc ingrijiri medicale. ”Nu sunt persoane incarcerate. Trei persoane primesc ingrijiri medicale. Sunt constiente si…

- Doua persoane au decedat, iar alte doua, dintre care un copil, au fost ranite, miercuri seara, in urma accidentului produs pe DN 17, la iesirea din Campulung Moldovenesc spre Suceava, in care au fost implicate doua autoturisme, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei…

- O mașina de la ISCR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului) s-a izbit intr-un stalp trei persoane fiind ranite din care una grav. Accidentul s-a petrecut astazi dupa amiaza la ieșirea din municipiul Radauți spre Marginea. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, persoana…

- Trei tineri au fost raniți, in urma ciocnirii a doua mașini in parcarea unui complex comercial din Suceava. Tamponarea a fost provocata de un humorean de 19 ani. Acesta nu a respectat semnificația indicatorului „Cedeaza trecerea” și a intrat cu mașina intr-un autoturism condus regulamentar de un tinar…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dupa amiaza la intrarea in comuna Galanești dinspre Radauți unde s-au ciocnit doua autoturisme. Potritiv purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, au fost implicate 6 persoane, dintre care una a fost incarcerata. ”Toate persoanele primesc ingrijiri…

- Un grav accident de circulație a avut loc, miercuri dimineața, pe strada Hezerișului, din Lugoj. In accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism, in care se aflau șapte persoane, printre care patru minori. Conform polițiștilor, un barbat, in varsta de 63 de ani, a condus…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasa seara pe raza localitații Bivolarie unde un autoturism a intrat in coliziune cu o autoutilitara staționata. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, din impact, unul dintre cei doi ocupanti ai masinii a ramas incarcerat. Acesta a fost…