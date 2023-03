Trei minori din Buzău sunt acuzați că au ucis un bătrân pentru a-i fura bicicleta Trei copii, de 9, 10, respectiv 15 ani, sunt acuzați ca au omorat un batran in varsta de 81 de ani. Miza ar fi fost bicicleta batranului. Un apel la 112 semnala faptul ca un batran, in varsta de 80 de ani este mort pe un camp din localitate. Cadavrul era gol pușca. Potrivit localnicilor, barbatul a plecat pe camp cu gandul sa iși taie via. La scurt timp, in zona au aparut cei trei minori. Aceștia au inceput sa il loveasca pe batran. La un moment dat, cei trei minori l-ar fi pus pe batran la pamant și l-au legat. I-au bagat pamant in gura și au continuat sa il loveasca. Din pacate, in urma incidentului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

