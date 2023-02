Trei minori, accidentaţi, pe o trecere de pietoni Trei minori au fost accidentati, vineri seara, pe o trecere de pietoni din municipiul Piatra-Neamt. „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat, in varsta de 64 ani, din Piatra-Neamt, conducea un vehicul, ar fi surprins si accidentat trei minori, cu varste de 15, 16 si 17 ani, din […] The post Trei minori, accidentati, pe o trecere de pietoni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 40 de ani, din municipiul Focsani, a fost acrosata de un autoturism apartinand Ministerului Apararii Nationale (MApN), luni dimineata, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, relateaza Agerpres. „Astazi, 09 ianuarie,…

- Polițistul de la secția 5, care a accidentat-o mortal pe copila de 11 ani pe o trecere de pietoni de pe strada Laminorului din București, a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa și vatamare corporala. Constantin Popescu risca pana la 7 ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat pentru ucidere…

- Peste 40.000 de persoane au iesit din tara, in ultimele 24 de ore, doar prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde traficul a crescut astfel de sapte ori fata de o zi obisnuita iar timpul de asteptare pentru verificarea documentelor este de cel putin o ora, in conditiile in care sunt…

- Kosovo și-a inchis miercuri cel mai mare punct de trecere a frontierei, dupa ce protestatarii au blocat frontiera de partea sarba pentru a-și susține rudele etnice din Kosovo care refuza sa recunoasca independența țarii, transmite Reuters. Dupa ce alte doua puncte de trecere a frontierei sarbe au fost…

- UPDATE: Un copil dintre cei sase care au fost loviti miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Petrosani a murit, a anuntat Politia din Hunedoara. ”A murit unul dintre copiii accidentati la Petrosani”, a anuntat IPJ Hunedoara, fara a da detalii despre minor. Potrivit politistilor, in acest…

- Peste 300.000 de euro au fost descoperiti in geanta unui cetatean ucrainean de catre autoritatile de frontiera din PTF Halmeu, la intrarea in tara. Banii, pe care barbatul nu i-a declarat, au fost retinuti pana la clarificarea situatiei, anunta, miercuri, Poliția de Frontiera. ”In aceasta dimineata,…

- Traficul rutier, dar și cel pietonal sunt restricționate in anumite zone din centrul Capitalei, joi, cu ocazia manifestarilor publice organizate de Ziua Naționala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Iata care sunt restricțiile rutiere: In 1 decembrie pana la ora 17:00: inchiderea alveolei, in dreptul…