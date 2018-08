Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 16 persoane au murit dupa ce un autocar ce transporta turisti s-a rasturnat de pe un drum cu serpentine si a cazut intr-o prapastie in apropierea orasului Svoghe din Bulgaria, a anuntat ministrul de Interne Valentin Radov, relateaza site-ul agentiei...

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, face apel la autoritatile din Romania si Bulgaria sa limiteze "importurile de sclavi”, cerand autoritatilor din cele doua state sa controleze mai strict mijloacele de transport si persoanele care parasesc tara, relateaza News.ro.

O autoutilitara a intrat in coliziune cu un TIR, pe Autostrada A4, intre Grisignano si Padova, in zona Villafranca Padovana.

- Premierul Viorica Dancila, insotita de ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-au deplasat azi in mai multe zone afectate de inundatii.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat vineri, cu ocazia conferintei Forumului Salzburg organizata la Bucuresti, ca vor fi instituite patrule rutiere mixte romano-ungare in perimetrul granitei, dupa accidentul din Ungaria in care si-au pierdut viata 9 cetateni romani.