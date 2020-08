Stiri pe aceeasi tema

- Opozanta belarusa Svetlana Tihanovskaia a cerut duminica, ziua alegerilor prezidentiale, sa se garanteze un scrutin onest, dupa o campanie marcata de ascensiunea surprinzatoare a acestei rivale a presedintelui Aleksandr Lukasenko si de un val de represiune, relateaza agențiile AFP și Agerpres.„Vreau…

- Uniunea Europeana a denuntat vineri obstacolele ridicate in Belarus pentru a bloca campania opozitiei fata de presedintele Aleksandr Lukasenko si a cerut ca alegerile prezidentiale organizate duminica sa fie 'pasnice, libere si echitabile', relateaza AFP, potrivit Agerpres.'UE invita autoritatile…

- Franta, Germania si Polonia si-au exprimat vineri ingrijorarea fata de evolutia situatiei in Belarus, inaintea alegerilor prezidentiale de duminica, in care presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994, candideaza la al saselea mandat, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ministrii…

- Grupul de cetateni rusi aresatati saptamana trecuta in Belarus si prezentat de Minsk ca mercenari din cadrul grupului paramilitar Wagner se aflau in drum catre America Latina, a anuntat luni diplomatia rusa, in urma unei intalniri cu acestia, relateaza Reuters.

- Multe unitați de producție din Romania și-au incetat operațiunile la scurt timp dupa izbucnirea epidemiei de Covid-19, pentru a proteja angajații impotriva raspandirii virusului. Cu toate acestea, lunile martie și mai sunt doua dintre cele mai importante luni din an pentru producție, impulsionate de…

- Miniștrii de externe din 10 țari europene (Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Luxemburg, Olanda, Polonia, Republica Ceha și Elveția) s-au intalnit, miercuri, prin videoconferința, pentru a discuta o abordare coordonata privind restabilirea posibilitaților de a calatori in Uniunea Europeana…

- Eurostat: Romania a avut in martie cea mai mare crestere a lucrarilor de constructii din UE. Majoritatea țarilor raporteaza scaderi masive Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 2,1% in luna martie 2020, comparativ cu luna februarie 2020, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat…