- Autoritațile de la Kiev au inceput pregatirile pentru o „evacuare totala” a locuitorilor orașului, relateaza New York Times (NYT). Potrivit publicației, in capitala Ucrainei incepe elaborarea unui plan de acțiune in cazul unei deconectari complete a curentului electric. In acest caz, va fi necesara…

- Aproximativ 4,5 milioane de locuitori au ramas fara electricitate in noaptea de joi spre vineri din cauza atacurilor fortelor Moscovei impotriva infrastructurii Ucrainei, presedintele Volodimir Zelenski denuntand o ”teroare energetica”, transmite AFP și Agerpres . ”Numai in aceasta seara, aproximativ…

- Autoritatile proruse din regiunea Herson anexata de Rusia din sudul Ucrainei le-au cerut sambata civililor sa paraseasca "imediat" capitala regiunii, orasul Herson, in fata avansului fortelor Kievului, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritațile de ocupație rusești din Herson au venit cu o noua teorie privind „recomandarea insistenta” ca locuitorii sa paraseasca regiunea, afirmand ca aceștia se pot bucura de un concediu de odihna in Rusia, relateaza Interfax și Hotnews . „Pentru a evita victimele in randul populației civile din…

- Nu pentru a ma fuduli, ci pentru a semnala un fapt straniu, am aratat in comentariile dedicate Referendumurilor din teritoriile ocupate de Armata Rusa ca sint singurul publicist din Romania, și poate nu doar din Romania, care-și exprima stupoarea ca in anul de grație 2022, și nu in 1601, nu in 1700,…

- Serbia nu va recunoaste rezultatele referendumurilor organizate in patru regiuni din Ucraina ocupate partial de fortele ruse, a declarat miercuri presedintele Aleksandar Vucic, in ciuda legaturilor stranse dintre Belgrad si Moscova, potrivit Reuters. Autoritatile sustinute de Rusia din cele patru regiuni…

- Consiliul pentru Securitatea Nationala si Aparare din Ucraina a elaborat instructiuni detaliate pentru ucraineni in cazul utilizarii de catre Federatia Rusa a armelor nucleare tactice, ceea ce ar ridica la un nou nivel de escaladare actualul razboi declansat de Kremlin impotriva Ucrainei, a declarat…

- Fotografiile difuzate de un canal de Telegram al Forțelor Operaționale ale armatei ucrainene arata echipamentul militar distrus al rușilor, bocanci vechi și caști abandonate, dar și o placa dentara, noteaza canalul ucrainean TSN . Locația nu este indicata de ZSU (Forțele Armate Ucrainene), dar, potrivit…