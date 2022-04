Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe proiecte de refacere a unor obiective culturale ar urma sa se deruleze in perioada urmatoare cu fonduri provenite, in principal, dintr-un imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Reporterul RRA, Andrei Serban, aminteste ca guvernul a aprobat recent un memorandum in acest sens,…

- Noua legislație din domeniul licitațiilor ar putea avea un efect mai mult decat semnificativ asupra principalelor doua obiective investiționale din domeniul rutier din Timișoara, Centura Sud și drumul de legatura bifurcația Sanandrei – A1. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri…

- Național din Timișoara va selecta unul sau mai multe proiecte care vor fi montate și vor intra in repertoriul sau. Proiectul metaFuture se adreseaza regizorilor, invitandu-i sa transmita propuneri pentru un spectacol bazat pe un text sau adaptare dupa un text din literatura Sciencefiction sau pe un…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta lansarea apelului de proiecte pentru productie de energie din surse regenerabile, cu un buget de 457,700 milioane euro, pentru care se pot depune aplicatii in perioada 31 martie-31 mai 2022.

- Centrul de Proiecte lanseaza a doua sesiune de finanțare pentru anul 2022. Pentru „Cultura in prezent”, bugetul local va „expira” 3.000.000 de lei. Operatorii culturali pot raspunde la acest apel pana in data de 3 aprilie. Ei pot solicita o finanțare nerambursabila de maximum 25.000 de lei pentru acțiuni,…

- Alte trei milioane de lei sunt oferite, de Primaria Timișoara, prin Centrul de Proiecte, pentru cea de a doua sesiune de finanțare, ”Cultura in prezent”. Acest apel acopera cinci arii culturale: artele spectacolului; arte vizuale, arta digitala și noile media; educație in și prin cultura; intervenții…

- Intr-o intervenție in exclusivitate la "Legile Puterii", președintele Societații Romane de Anestezie Terapie-Intensiva a explicat cum s-a ajuns intr-un astfel de blocaj care poate costa viețile multor oameni."Anul trecut, in ianuarie, s-a semnat un contract de finanțare pe fonduri europene, beneficiar…