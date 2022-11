Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul adaptat noilor tulpini COVID-19 va ajunge in Romania pana la sfarsitul lunii noiembrie, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. El a adaugat ca s-a reușit o economie de 300 de milioane de euro, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca in total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, in Romania, care au expirat sau care vor expira, acestea urmand sa fie casate. Rafila a mai spus ca a reusit sa negocieze ca, in loc de 11,2 milioane de doze cate erau in contract de cumparat…

- Peste 33.600.000 de doze de vaccin anti-COVID au fost livrate deja, iar aproape jumatate dintre acestea au fost administrate. Romania a vandut din stocul aflat deja in tara aproximativ 3,6 milioane de doze, in anul 2021, a renuntat la aproximativ 7,1 milioane de doze Pfizer in vederea redistribuirii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a subliniat necesitatea reducerii cantitatii de vaccin anti-COVID contractate, pentru a nu se pierde milioane de euro. „Noi trebuie sa decidem la nivelul Guvernului si impreuna cu Comisia Europeana si cu furnizorii de vaccin cu care avem contract o formula care…

- „Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an” a spus ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Serurile nu pot fi nici macar donate, deoarece mecanismul COVAX nu primește varianta actuala a vaccinurilor. „In ceea ce privește…

- Comisia Europeana a autorizat doua vaccinuri anti COVID 19 care au fost adaptate pentru a oferi protectie impotriva Omicron, varianta virusului SARS CoV 2 devenita dominanta in aceasta perioada in Europa, a anuntat comisarul european pentru Sanatate, Stella Kyriakides, prin intermediul unui mesaj publicat…