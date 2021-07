Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat 50 de cetațeni de origine afro-asiatica care incercau sa treaca ilegal frontiera de stat. Aceștia erau ascunși in remorca frigorifica a unui autocamion ce transporta oase. „In data de 30.06.2021, in jurul orei 05.00,…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, la controlul de frontiera, doi cetațeni din Afganistan, care se aflau ascunși intr-un autocamion incarcat cu anvelope. Unul dintre ei iși pierduse temporar cunoștința, fapt pentru care polițiștii de frontiera i-au acordat primul ajutor si au solicitat…

- In cursul zilei de ieri, in jurul orei 10:45, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera pe sensul de intrare in tara, un cetațean roman, in varsta de 39 de ani, care conducea un ansamblu rutier.Șoferul transporta, conform documentelor de…

- Politistii de frontiera de la Giurgiu au depistat trei cetateni din Eritreea si alti doi din Pakistan, care au incercat sa intre ilegal in Romania, prin evitarea efectuarii controlului de frontiera, acestia fiind ascunsi in compartimentele de marfa ale unor ansambluri rutiere, potrivit Agerpres.…

- Un tanar sirian in varsta de 28 de ani a fost depistat de politistii de frontiera giurgiuveni, la PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, in timp ce incerca sa intre in Romania ascuns intr-un TIR incarcat cu profile PVC din Turcia. "In noaptea de marti spre miercuri, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera au depistat sase cetateni afgani si un iranian, care au incercat sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in compartimentul marfa al unui autocamion ce venea din R. Moldova, cu destinatia Cehia si era incarcat cu baloti de sarma. „In data de 12.06.2021, in jurul orei 02.30,…

- Politistii de frontiera au depistat trei cetateni afgani care au incercat sa intre ilegal in Romania, ascunși in compartimentul marfa al unui autocamion ce venea din Grecia si era incarcat cu pepeni. Aseara, la Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de…

- 21 de persoane din Siria, Irak și Palestina au incercat sa intre ilegal in Romania ascunse intr-un camion care transporta pepeni. Acestea au declarat ca au platit unei calauze 6.000 de euro pentru a-i ajuta sa ajunga in vestul Europei. Polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…