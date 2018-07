Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iași și soția lui au fost condamnați la inchisoare cu suspendare pentru ca au batut o colega de serviciu a femeii. Agresorii au fost obligați de judecatori și la plata unor daune victimei, in valoare de 15.000 de lei. Decizia Curții de Apel Iași este definitiva, astfel ca cele doua persoane…

- Catalin Raileanu (17 ani), elev in clasa a XII-a la Seminarul Teologic din Galati, a obtinut o mentiune la Olimpiada Nationala de Religie din 2018, la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Romane.

- Instanța suprema i-a condamnat pe Szocs Zoltan care la fond primise 10 luni și 8 zile inchisoare și pe Beke Istvan care primise 11 luni și 6 zile, ambele cu executare, la cate cinci ani de inchisoare cu executare. ICCJ a menținut și desființarea gruparii “Mișcarea de Tineret 64 de Comitate” (HVIM) din…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a condamnat, miercuri, la 5 ani de inchisoare, pe Szocs Zoltan si Beke Istvan Attila, membri ai gruparii "Miscarea de Tineret 64 de Comitate" (HVIM) din Transilvania, in dosarul in care sunt acuzati ca intentionau sa detoneze un dispozitiv exploziv improvizat la…

- Doua persoane cu domiciliul in orașul Campeni, respectiv in comuna Vidra, au fost condamnate de Tribunalul Alba la inchisoare cu suspendare condiționata pentru evaziune fiscala și complicitate la aceasta infracțiune. Cei doi au recunoscut faptele și, prin urmare, au fost judecați in baza probelor administrate…

- Doi botosaneni banuiti ca au livrat tigari de contrabanda in judetul Bacau au fost condamnati la inchisoare cu suspendare, in cadrul unui dosar judecat de Tribunalul Bacau. Astfel, Costel Mezeniuc, din comuna Frumusica, s-a ales cu o pedeapsa de doi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un eminent medic kosovar a fost condamnat joi la sapte ani si sase luni de inchisoare pentru ca a prelevat de la donatori ademeniti in Kosovo rinichi care au fost vanduti pacientilor unei clinici unde se practicau transplanturi ilegale de organe, o afacere avand ramificatii

- DESCINDERI…Procurorii DIICOT fac cercetari intr-un dosar in care un grup infractional organizat este suspectat ca a prejudiciat Casa Nationala de Sanatate cu peste 10 milioane de lei. Din acest grup faceau parte medici de familie, medici de specialitate, asistenti medicali si doua firme din Targu Mures,…