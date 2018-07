Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a clasat pe locul 33 din 110 țari participante la Olimpiada Internaționala de Matematica care s-a desfașurat la Cluj-Napoca. Delegația țarii noastre a obținut o medalie de aur, prin Ioan Andrei Nicolae, una de argint, prin Ciprian Mircea Bonciocat, și doua de bronz, prin Edis Memiș și Mihnea…

- Echipa Romaniei a obținut o medalie de aur, una de argint și doua de bronz, precum și doua mențiuni de onoare la Olimpiada Internaționala de Matematica de la Cluj-Napoca, unde s-a clasat pe locul 33 din 110 țari participante.

- Olimpiada Internationala de Matematica, care se desfasoara in perioada 3 - 14 iulie, reprezinta cea mai veche si mai prestigioasa competitie din domeniul stiintelor adresata elevilor de liceu, prima editie avand loc in Romania in anul 1959, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, prin organizarea…

- 80 de jandarmi, 60 de politisti si 6 echipaje ISU vor asigura masurile de ordine publica la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, la care vine si fiul presedintelui Siriei. ”Va participa (Hafez al – Assad - n.r.) la activitati exact ca ceilalti copii”, spune seful ISJ Cluj.…

- Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Cluj, aflata la a 59-a editie, Olimpiada Internationala de Matematica se întoarce în 2018 în România. Cluj-Napoca organizeaza anul acesta a VI-a editie româneasca a concursului initiat în…

- Aflata la a 59-a editie, Olimpiada Internationala de Matematica se intoarce in 2018 in Romania. Cluj-Napoca organizeaza anul acesta cea de-a VI-a editie romaneasca a concursului inițiat in 1959 la Brasov si devenit astazi cea mai mare competitie din domeniul stiintelor exacte care va reuni incepand…

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate, transmite corespodentul MEDIAFAX.Surse…

- Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca va fi cel mai mare eveniment din România, organizat cu ocazia Centenarului. Evenimentul va avea loc în perioada 3 – 14 iulie la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Pâna acum sunt 116…