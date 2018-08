Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul participarii Romaniei la editia semicentenara a Olimpiadei Internationale de Chimie IChO insumeaza patru medalii, dintre care trei medalii de argint si o medalie de bronz, se arata intr un comunicat al Ministerului Educatiei Nationale, postat aseara pa pagina sa oficiala de internet. Olimpicii…

- Avem toate motivele sa ne mandrim cu tinerii țarii! Lotul olimpic de fizica al Romaniei a obtinut si la editia din acest an a Olimpiadei Internationale de Fizica cinci distinctii: o medalie de aur, doua medalii de argint si doua medalii de bronz. Olimpiada s-a desfasurat la Lisabona, reunind peste 400…

- La a 59-a editie a Olimpiadei Internationale de Matematica, desfasurata in perioada 3 – 14 iulie, la Cluj-Napoca, lotul Romaniei a obținut șase premii: o medalie de aur, o medalie de argint, doua medalii de bronz și doua mențiuni. Potrivit unui comunicat al ministerului Educației, medalia de aur a fost…

- Saptamana aceasta, la Cluj Napoca s a desfasurat Olimpiada Internationala de Matematica, la startul careia s au aflat peste 600 de elevi din 107 tari.Romania este tara care a initiat Olimpiada Internationala de Matematica, prima editie a competitiei fiind in 1959, la Brasov, de atunci lotul romanesc…

- Echipa SUA a obtinut locul I la Olimpiada Internationala de Matematica (IMO) de la Cluj-Napoca adunand 5 medalii de aur si una de argint. Unul dintre concurenti, James Lin, a avut punctaj maxim, cu care s-a clasat pe locul I la individual, din 615 concurenti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Lotul olimpic de filosofie al Romaniei a obținut doua mențiuni la a XXVI-a editie a Olimpiadei Internationale de Filosofie (IPO), desfasurata in perioada 23-27 mai in localitatea muntenegreana Bar

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate, transmite corespodentul MEDIAFAX.…