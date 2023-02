Trei mașini, printre care o autospecială de poliție s-au izbit în plin: Patru victime au fost duse la spital Patru persoane, intre care un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma unui accident produs duminica dupa- amiaza pe drumul national 17, in judetul Bistrita-Nasaud. In accident a fost implicata si o autospeciala a Politiei. Accidentul s-a produs pe DN 17, intre localitatile Sieu- Magherus si Podirei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Exclusivitați și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

