- Accident de circulație, in noaptea de vineri spre sambata, in zona fabricii de bere din Timișoara. Un șofer a pierdut controlul volanului, a lovit doua mașini parcate, iar apoi un semafor și s-a oprit intr-un stalp. Individul a plecat de la fața locului și a abandonat mașina. Scena a fost filmata de…

- In seara de joi, un grav accident de circulație s-a petrecut in Baia Mare, la intersecția bulevardelor Independenței cu Decebal din Baia Mare, in zona VIVO Mall. au intrat in coliziune, o persoana avand nevoie de ingrijiri medicale. Polițiștii Biroului de Ordine Publica Baia Mare au efectuat semnal…

- Culița Sterp a fost implicat intr-un accident rutier, in Cluj. Bolidul la volanul caruia se afla a intrat intr-un alt autovehicul care se afla pe carosabil, șoferul a fost transportat la spital de ambulanța SMURD, conștient și cooperant, precizeaza pompierii de la fața locului. In urma incidentului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 E 85 , in localitatea Costesti, judetul Buzau, soferul unui autocamion a pierdut controlul volanului si a lovit 3 autoturisme parcate, dintre care intr unul se aflau 2 persoane care au fost ranite, una fiind in prezent…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit miercuri, 19 octombrie, pe marginea drumului E85, in afara localitații Nicolae Balcescu. Potrivit polițiștilor, este vorba despre un barbat din Bacau, in varsta de 60 de ani.

- Un accident grav de circulație s-a produs duminica, 2 octombrie, la Jucu Herghelie, in jurul orei 13.50. Doua autoturisme au fost implicate in acest accident, iar una dintre mașina s-a rasturnat in urma impactului. ISU Cluj anunța ca au fost trimise doua autospeciale, un echipaj SMURD de terapie intensiva…

- Un barbat a fost gasit mort pe DN55 sambata seara, in comuna Calarași din județul Dolj. Polițiștii cred ca a fost victima unui accident rutier, iar cel mai probabil șoferul a fugit. IPJ Dolj a transmis ca a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Politistii din Dabuleni au fost sesizati…

- La data de 16 septembrie s-au continuat cercetarile privind infracțiunea rutiera constatata pe raza municipiului Suceava la data de 08.09.2022. Prin ordonanta organelor de cercetare penala ale poliției judiciare cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier din 16.09.2022, s-a dispus retinerea…