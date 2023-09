Trei maşini BMW ale Poliţiei, implicate în accidente rutiere. Unul dintre evenimente s-a soldat cu un mort Trei autoturisme BMW ale Politiei, dintre cele 600 cumparate de Ministerul de Interne, au fost implicate in accidente rutiere in primele sase luni de cand au intrat in folosința, unul intr-un accident rutier mortal, pe DN 2, unul dintre cele mai periculoase drumuri din Romania. Trei masini BMW ale Politiei, implicate in accidente rutiere. Prima tranșa de autospeciale BMW Seria 3 a ajuns la polițiști la finalul lunii martie anul acesta. Primul accident a avut loc dupa numai o luna, la Cluj-Napoca. Cel mai recent s-a petrecut la 1 august, la Adjud. „In perioada 01.01-23.08.2023, trei autospeciale… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

