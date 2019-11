Trei mandate de executare a pedepsei inchisorii, puse in aplicare de catre politisti.

Trei mandate de executare a pedepsei inchisorii, puse in aplicare…

In ultimele 48 de ore, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare trei mandate de executare, acestia fiind condamnati pentru diverse infractiuni. Astfel, la data de19.11.2019, un tanar de 29 de ani, din Dipsa,condamnat la 2 ani si 2 luni inchisoare, pentru comiterea infractiunii de furt calificat, a fost incarcerat de politisti in Penit ...