Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au decis inchiderea, pentru o perioada de cel mult sase luni, a trei magazine apartinand retailerului Profi si au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 144.000 lei operatorului comercial, in urma unor controale derulate marti in sapte magazine situate…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat, marti, ca a decis inchiderea, pentru o perioada de cel mult sase luni, a trei magazine Profi din Bucuresti si a amendat compania cu 144.000 lei, in urma unor controale derulate in sapte magazine din sectoarele 2, 3, 4 si 6. La amenzile…

- "Pare ca gradele de comparatie in activitatea magazinelor apartinand unora dintre cele mai mari lanturi comerciale sunt, in realitate, diametral opuse. Daca mega se dovedea a fi de fapt mini, iata ca a venit randul lui Profi sa para nu profesor, ci repetent la purtare. Noi ii lasam corijenti! Din pacate,…

- Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, comisarii ANPC au continuat campania de verificare a supermarketurilor din Bucuresti, iar in data de 15 februarie au fost verificate sapte magazine apartinand operatorului economic Profi Rom Food S.R.L., situate in sectoarele…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat, marti, ca a decis inchiderea, pentru o perioada de cel mult sase luni, a trei magazine Profi din Bucuresti si a amendat compania cu 144.000 lei, in urma unor controale derulate in sapte magazine din sectoarele 2, 3, 4 si 6, informeaza…

- "Pare ca gradele de comparatie in activitatea magazinelor apartinand unora dintre cele mai mari lanturi comerciale sunt, in realitate, diametral opuse. Daca mega se dovedea a fi de fapt mini, iata ca a venit randul lui Profi sa para nu profesor, ci repetent la purtare. Noi ii lasam corijenti! Din pacate,…

- Inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi totale de 49.000 de lei dupa ce au gasit o serie de nereguli, inclusiv comercializarea de produse expirate și fructe și legume cu mucegai, in cadrul unor controale efectuate luni in doua supermarketuri ale retailerilor…

- Un numar de 45 de amenzi, in valoare de 274.000 de lei, au fost aplicate, pana in prezent, in urma controalelor facute de comisari de la Protectia Consumatorilor la complexul Dragonul Rosu. Printre neregulile gasite se numara lipsa preturilor sau a informatiilor in limba romana de pe etichete, dar si…