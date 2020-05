Stiri pe aceeasi tema

- Poveste sfașietoare care face inconjurul lumii. Un caine și-a așteptat stapanul pe holul unui spital din Wuhan timp de trei luni, dupa ce acesta și-a pierdut viața in urma infectarii cu noul coronavirus.

- Un caine loial al unei victime de COVID-19 decedat și-a așteptat proprietarul in holul unui spital din Wuhan timp de trei luni a fost dat unui adapost pentru caini. Xiao Bao a ajuns la Spitalul Taikang, din Wuhan, la sfarșitul lunii februarie, odata cu stapanul lui infectat cu noul coronavirus. Din…

- Xiao Bao, un caine in varsta de șapte ani, a devenit cunoscut in intreaga lume, dupa ce s-a aflat ca și-a așteptat trei luni, in holul spitalului, stapanul ucis de COVID-19, informeaza Mirror.Stapanul animalului a ajuns la Spitalul Taikang, din Wuhan, la sfarșitul lunii februarie. Loial, Xiao Bao a…

- Tatal Lili Sedghi, Reza, nu a fost vazut de niciun medic in ziua in care a murit din cauza coronavirusului, la casa de ingrijire din nordul Stockholm-ului. „Nimeni nu a fost acolo și a murit singur. Nu e drept”, spune doamna Sedghi.Majoritatea persoanelor care au murit din cauza coronavirusului,…

- Cinci pacienți infectați cu noul coronavirus au murit, arși de vii intr-un spital COVID-19 din Rusia. Este al doilea incendiu ce afecteaza un centru medical in care sunt tratate victimele pandemiei, in doar cateva zile.

- Stuart și Adrian Baker, un cuplu casatorit de 51 de ani, au murit recent din cauza complicațiilor cauzate de COVID-19. Cei doi au decedat aproape in același timp, diferența fiind de doar 6 minute. Cei doi soți erau in perfecta stare de sanatate in urma cu cateva saptamani, dupa cum spune fiul lor, Buddy…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza COVID-19 in Republica Moldova a ajuns la 14, dupa ce astazi ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, a anunțat inca doua noi decese. Este vorba despre un barbat și o femeie.

- PANDEMIE CORONAVIRUS. In Romania, statisticile aratai ca mor in medie 650 de perosoane intr-o zi. Acum, autoritatile fac publice doar decesele de Covid 19, uitand si de cazurile mortale de gripa, care contribuiau cu peste 200 de decese la statistica in fiecare an. In Italia, numarul deceselor…