- Presedintele FRR Alin Petrache si secretarul general Florin Matei s-au aflat intr-o vizita de lucru la Timisoara pentru a cunoaste noua conducere a echipei locale de rugby, pentru a-si arata atasamentul fata de noul antrenor al echipei, Vali Calafeteanu, dar si pentru a discuta cu autoritatile locale…

- Partidul Ecologist Roman solicita Camerei Deputatilor sa modifice Legea privind prelungirea mandatului alesilor locali, in vederea stabilirii datei alegerilor cu 90 de zile inaintea votului si nu cu 60 de zile, asa cum prevede proiectul legislativ care a trecut de Senat. "PER atrage atentia…

- In Timiș se pune in aplicare planul alb și se redeschid spitalele care pana acum au fost dedicate doar pacienților cu Covid-19. Primul pe lista este Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. De joi se deschide secția de Pneumologie a Spitalului Victor Babeș din Timișoara, urmand ca zilele…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș, condus de prefectul Liliana Oneț, s-a intrunit, astazi, in sistem videoconferința. La primul punct de pe ordinea de zi s-a luat in discuție solicitarea Primariei municipiului Lugoj de a se emite o hotarare a Comitetului Județean Pentru Situații de…

- La Maternitatea Bega din Timișoara, clinica unde sunt internate doar paciente cu Covid-19, a fost spitalizata, aseara, o femeie gravida din Lugoj, care a fost depistata ca fiind infectata cu coronavirus. Femeia este in 30 de saptamani de sarcina, iar, conform doctorilor, se afla in stare buna, la fel…

- Și in acest an, șase spitale din Timiș primesc intre 450.000 și 500.000 lei pentru achiziționarea de aparatura medicala. Schema de ajutor financiar pentru spitale inițiata in premiera anul trecut de Consiliul Județean continua și in 2020. Vor primi bani spitalele municipale din Timișoara și Lugoj, precum…

- Potrivit ultimei raportari facute de Grupul de Comunicare Strategica, pe teritoriul Romatniei sunt 4.761 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. In Timis, sunt 227 de cazuri, cu 36 mai multe decat in urma cu 24 de ore. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, pana astazi, 8 aprilie,…

- Cu sapte aparate de testare de tip Real Time PCR la Timisoara, plus unul la Lugoj, acestea avand posibilitatea sa realizeze peste o mie de teste pe zi, Timisul sta excelent la nivel national. Chiar si asa, orasul are „scule”, dar nu si munitie, adica acele kituri de testare necesare, desi avea rezervare…