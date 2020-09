Stiri pe aceeasi tema

- Intreruperea școlarizarii pe fondul pandemiei COVID-19 va provoca o pierdere a competențelor care ar putea duce la o scadere de 1,5% a producției economice mondiale pentru restul secolului, potrivit estimarilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), scrie

- Cresterea economiei globale ar putea fi mai mica in medie cu 1,5% pentru restul secolului, se arata intr-un studiu al Organizației pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). La acest procent s-ar putea ajunge din cauza pandemiei de coronavirus care a provocat intreruperea cursurilor din școli…

- „Piața de capital trebuie sa devina un partener important atat pentru companiile de stat, cat și pentru cele din mediul privat, și nu in ultimul rand sa contribuie la dezvoltarea macroeconomica”, a spus Marcu. ” In contextul masurilor promovate pentru dezvoltarea pieței de capital din Romania, Autoritatea…

- Ministrul de finante al Canadei a demisionat luni pe fondul unor frictiuni cu prim-ministrul Justin Trudeau in legatura cu politicile de cheltuieli si dupa critici asupra atribuirii unui contract major unei organizatii de caritate, relateaza marti Reuters. Bill Morneau a declarat ca nu va candida din…

- In contextul in care 1 din 5 copii abandoneaza școala in mediul rural, iar 44% din elevii romani sunt analfabeți funcțional, Lidl invita comunitatea sa susțina pregatirea profesorilor din programele Teach for Romania In perioada 17 – 30 august, la achiziționarea oricarui produs din gama Școala in coolori…

- Extrem de asteptatul studiu PISA, care evalueaza o data la fiecare trei ani performantele sistemelor de educatie, a fost amanat pentru decembrie 2023 in loc de decembrie 2022 din cauza crizei sanitare, potrivit Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), institutia care il publica,…