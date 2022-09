Stiri pe aceeasi tema

- Bucatarii amatori din Timișoara pot participa la un concurs in care sa reinterpreteze borșul ucrainean. Sa spunem ca acest concurs despre borș este parte a unui program, La Pas, care este organizat sub egida Timișoara Capitala Europeana a Culturii și este finanțat de Primaria Timișoara prin Centrul…

- {{631717}} Un festival al culturii ucrainene va avea loc la Chișinau, pe 20 august. Evenimentul va include cursuri de master, spectacole de muzica moldoveneasca, un festival de borș și o degustare de mincaruri naționale din Moldova și Ucraina, spectacole de costume naționale și filme. „Festivalul Ziua…

- Primaria Timișoara a semnat contractul cu firma Q-GROUP PROIECT SRL din București pentru intocmirea documentației necesara obiectivului de investiție „Timișoara Capitala Europeana a Culturii: Memorialul Revoluției-decembrie 1989”. Documentația va include și traseul Revoluției din 1989 in Timișoara.

- La sfarșitul saptamanii trecute, orașul Lugoj a avut parte de o veritabila sarbatoare a muzicii jazz, platoul din fața Casei de Cultura a Sindicatelor fiind inundat de o serie de concerte memorabile. Lugojeanul Lucian Cristea a deschis seria recitalurilor cu un concert plin de savoare, in care Csaba…

- Muzeul de arta timișorean a inceput pregatirile pentru o expoziție retrospectiva Victor Brauner, care se preconizeaza a fi cea mai importanta din Europa de Est și va marca programul cultural „Timișoara Capitala Europeana a Culturii”. In expoziția intitulata „Victor Brauner: invenții și magie” vor fi…

- La scurt timp dupa adoptarea modificarilor Ordonanței referitoare la modul de alocare a finanțarilor pentru programul Timișoara Capitala Europeana a Culturii, PNL Timiș se pronunța asupra deciziei guvernului. USR și PSD vor sa confiște proiectul TM 2023, iar liderii județeni ai celor doua formațiuni…

- Dominic Fritz nu a primit cu prea multa fericire vestea blocarii de la vot in Guvernul Romaniei a Ordonanței de Urgența nr. 42, care se refera la acordarea de finanțare de la bugetul de stat pentru proiectul Timișoara Capitala Europeana a Culturii. Chiar daca se taiase deja din bugetul inițial, se pare…

- Cea de-a 5.a ediție a festivalului Launmomentdat in parc, care se desfașoara in acest sfarșit dde saptamana in Parcul Regina din Timișoara are parte de peste 30 de trupe și DJ naționali și internaționali. Alaturi de momentele muzicale spectatorii au avut parte și de o serie de momente artistice desfașurate…