- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) vrea sa modifice regulile ajutorului prin cardul de energie. Se stie deja ca banii se primesc in doua transe, de cate 700 de lei fiecare, cu care se pot achita facturile la energie, curente sau restante. Dar noua lege vine cu o completare si cu…

- Aceasta dimineața a fost scena unui gest lipsit total de disciplina rutiera in trafic din partea unui clujean. Acesta a pornit avariile, iar mai apoi a pornit fara nicio rușine pe banda interzisa, cu marcaj, de pe strada Iuliu Hațieganu.„Daca ne pornim cu totii avaria devenim ambulanta sau SMURD? Eu…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azra, vorbeste despre o strategie a organizațiilor teroriste, susținute de Iran, care incearca sa creeze mai multe fronturi de lupta impotriva Israelului. Excelenta Sa ii asigura insa pe romanii care vor calatori de Paste in Ierusalim ca tara este sigura,…

- „Sunt oameni in Romania, dar și parteneri straini care cred ca Romania a oferit prea puțin. Ce ați dat Ucrainei?" Un interviu marca BBC HARD talk, realizat de Stephen Sackur, cu ministrul de Externe al Romanei, Bogdan Aurescu.

- Cand toata lumea parea convinsa ca perspectivele unei noi crize sunt extrem de indepartate, falimentul Silicon Valley Bank, o banca a carei notorietate era legata de finanțarea companiilor din tech, a redeșteptat toate temerile ca ce e mai rau (totuși) va veni.

- In materialul de astazi „China la zi”, va prezentam opiniile experților chinezi cu privire la impactul „conflictului” dintre Rusia și Ucraina asupra relațiilor sino-americane și modul in care va decurge concurența intre cele doua mari superputeri, prezentate in cadrul conferinței Global Times 2023.

- Potrivit cercetatorilor și studiilor facute de-a lungul anilor, orice persoana poate ajunge la varsta de 147 de ani. Trebuie sa iși doreasca lucrul acesta, dar sa aiba și un stil de viața sanatos. Cinci lucruri pe care trebuie sa le faci daca vrei sa traiești mai mult. A fost demonstrat științific ca…

- In ultima perioada a aparut o inflamare a problematicii asigurarilor pe piața RCA din Romania, iar ținta este de aceasta data compania EUROINS. Acestea vin ca urmare a schimbarilor care au avut loc in ultimii ani in cadrul ASF, care inca din 2017 și-a schimbat conducerea diviziei de asigurari. Chiar…