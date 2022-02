Stiri pe aceeasi tema

- La finalul anului trecut, Muzeul Național de Arta Timișoara a primit un dar pretios din partea familiei artistului Romul Nuțiu. Este vorba despre trei lucrari de mari dimensiuni, creații de o importanța majora in cadrul operei marelui artist, respectiv: „Șapte Forme Pictate” – 1969, „Spațiu Energetic”…

