- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș, rata de infectare la 18 decembrie pentru o mie de locuitori in judetul Timis este de 1,14 in scadere fata de vineri cand era 1.19. Rata a scazut si in Timisoara, de la 1,57 cat a fost pe 17 decembrie, la 1,50. Sunt patru ...…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș, rata de infectare la 16 decembrie pentru o mie de locuitori in judetul Timis este de 1,29 in scadere fata de ieri cand era 1.34. Rata a scazut si in Timisoara, de la 1,81 cat a fost miercuri, la 1,73. In Timis, doar 3 ... The…

- In judetul Timis exista 11 focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Focare active sunt la: Centrul de carantinare de la Liceul «Dimitrie Leonida» Timișoara – 12 cazuri confirmate – Focar in supraveghere; Serviciul Public Comunitar…

- Timișoara a depașit 7 la mie rata de infectare – de maine intram in scenariul carantinei de weekend și, foarte curand, se vor institui restricțiile zilnice Comunicat 27.09.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 381 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.709 teste efectuate (din care 853 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (2014), Lugoj (19), Dumbravița (18) și…

- In judetul Timis exista șase focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Fața de ziua de ieri, a aparut un focar nou de covid la Utvin. Focare active sunt la: Centrul de carantinare de la Liceul «Dimitrie Leonida» Timișoara – 12 cazuri…

- In judetul Timis exista cinci focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Fața de ziua de ieri, au aparut doua focare noi de covid. Focare active sunt la: CENTRUL DE CARANTINARE de la Liceul «Dimitrie Leonida» TIMIȘOARA – 12 cazuri confirmate…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 4,49 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 4.07. Rata de infectare la nivelul judetului este 3,40. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza a Bucovat: 7,65. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare…