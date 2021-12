Stiri pe aceeasi tema

- Bilnț COVID, 25 decembrie: 598 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 29 de decese, dintre care doua anterioare, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS).„Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 25 decembrie…

- Bilanț COVID, 24 decembrie: 717 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 44 de decese, dintre care doua anterioare, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS).„Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 24 decembrie,…

- Rata de infectare la nivel național este de 0,6 la mie, cea mai ridicata incidența la 14 zile fiind masurata in Arad – 1,45, iar cea mai mica in Gorj – 0,18, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Situația infectarilor in țara In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 826 cazuri noi de persoane…

- Un numar de 7.646 de pacienti infectati cu SARS-CoV-2 sunt internati in unitatile sanitare, dintre care 124 sunt copii, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit sursei citate, la terapie intensiva sunt internati 1.212 pacienti, in scadere fata de ziua precedenta, dintre care…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 441 si in judetele Timis - 193, Ilfov - 170, Bihor - 169, Cluj - 159, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai putine cazuri noi de COVID-19 au fost in judetele…

- Toate paturile ATI din Romania sunt ocupate. Anunțul a fost facut de Grupul de Comunicare Strategica. In județele Alba, Ialomița, Prahova, Timiș și in Municipiul București rata de incidența al cazurilor active de Covid in ultimele 14 zile este de peste 10, anunța Grupul de Comunicare Strategica (CGS),…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu sase la mia de locuitori in 186 de orase si 988 de comune, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, incidenta este peste 10 la mie in 64 de orase. Orasele cu cea mai mare incidenta…

- In contextul situației ingrijoratoare de la Terapie Intensiva, in ziua in care din cifrele anunțate de Grupul de Comunicare Strategica reiese ca numarul persoanelor internate cu COVID-19 in unitațile sanitare de profil a ajuns la 1.676, in creștere fața de ziua precedenta, Kelemen Hunor a anunțat ca…