Trei localități, din apropierea Lugojului, rămân fără apă Aquatim a anunțat efectuarea unor lucrari de spalare și dezinfectare a rețelelor de distribuție și a rezervoarelor de apa, in trei localitați din apropierea Lugojului. Astfel, miercuri, 6 noiembrie, intre orele 8 și 16, furnizarea apei va fi oprita in localitatea Chizatau, iar la Lugojel, in intervalul orar 8-15, va fi presiunea scazuta. Joi, 7 noiembrie, intre orele 8 și 16 vor ramane fara apa și locuitorii din Belinț. „La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, recomandam… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

