- Municipiul Iasi inregistreaza, astazi, o incidenta a cazurilor de COVID confirmate de 4,23 la mia de locuitori si se afla, astfel, in scenariul rosu. Tot in scenariul rosu, cu incidente peste 4 la mie, sunt orasele Harlau si Targu Frumos, dar si 11 comune, localitatea cu cea mai mare rata fiind Cucuteni,…

- In municipiul Iasi incidenta Covid se apropie de patru cazuri la mia de locuitori, astazi, fiind 3,96. La Harlau incidenta este 5,73, iar la Targu Frumos – 4,78. In municipiul Pascani, incidenta este de 2,29 la mia de locuitori, iar in orasul Podu Iloaiei, a depasit 2,76. Alte zece comune din jude au…

- Potrivit ultimelor date, in judetul Iasi, mai multe localitati au raportat incidente peste 3. In municipiul resedinta, rata este de 3,23 de cazuri la mia de locuitori, iar in orasele Harlau si Targu Frumos a depasit 4.23. Incidente ridicate, de peste 4, au raportat si localitatile Cucuteni, Dumesti,…

- Cu 395 de noi cazuri COVID, incindenta in municipiul Iasi a crescut de la 2,42, valoare raportata ieri, la 2,73 cazuri/ 1000 loc. La fel, Harlaul a urcat de la 4,34 la 4,91 de cazuri, medie raportata astazi. Peste pargul de 3, de unde incepe valabilitatea Certificatului verde, se afla acum comunele…

- Vine valul 4 al pandemiei, dar fara Spitalul Mobil de la Letcani functional, spital care ar putea asigura cel putin 10 paturi la ATI pentru bolnavii COVID 19. Seful Directiei pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat ieri la Iasi ca unitatea mobila de la Letcani este in…

- UPDATE – Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertizari nowcasting Cod portocaliu de furtuna . Potrivit meteorologilor, pana la ora 18:00, in judetul Bacau, in Buhoci, Filipesti, Letea Veche, Parincea, Saucesti, Ungureni, Negri, Traian, Prajesti, Filipeni, Tamasi, Odobesti, Beresti-Bistrita,…