Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Timiș anunțat, miercuri, ca a recepționat 152 de table inteligente, in vederea distribuirii spre 32 de unitați de invațamant liceal. Achiziția a fost desfașurata de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externa din cadrul Ministerului Educației. Tablele inteligente…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-au administrat 149 de vaccinuri: zero Moderna, zero AstraZeneca, 36 Johnson&Johnson și 113 Pfizer. De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, la nivelul județului Timiș, s-au administrat 423.860 doze vaccin impotriva virusului SARS-CoV-2,…

- Un candidat, care a terminat studiile la Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu” din Lugoj, a fost eliminat de la proba la alegere a profilului, la examenul de Bacalaureat – sesiunea de toamna. Candidatul provine dintr-o promoție anterioara și a susținut examenul la Centrul de la Liceul Teoretic…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri (ADID) Timiș anunța ca in perioada 16-21 august se spala pubelele pentru colectarea deșeurilor reziduale de catre operatorul de salubrizare in localitațile: Dumbravița, Lugoj și Satchinez. Programul Luni, 16 august – Strazile Phoenix, Varsovia, Bruxelles,…

- Ministerul Educației a anunțat rezultatele primei repartizari computerizate a elevilor in cadrul admiterii la licee. In liceele din Lugoj, in urma primei repartizari computerizate, din cele 354 de locuri disponibile au fost ocupate doar 308 locuri, cea mai mica medie de admitere fiind… 3,30.…

- His Beatitude Patriarch Daniel of Romania celebrates his 70th birthday on Thursday. He was born on 22 July 1951, to parents Alexe and Stela Ciobotea, in Dobresti village, Bara commune, county of Timis. He was baptised Dan-Ilie, informs Basilica.ro. Education and professional experience…

- Bucurie mare la Liceul Teoretic ”Coriolan Brediceanu” din Lugoj dupa afișarea rezultatelor inițiale la examenul de Evaluare Naționala 2021. Mai bine de jumatate dintre elevii inscriși la examen (31 de elevi, din 58 inscriși) au obținut media generala peste 8 și doar un singur elev nu a reușit sa…

- Anul acesta, procentul de promovabilitate in Lugoj, la Evaluarea Naționala, a fost de 88,25% (in 2020, promovabilitatea in Lugoj a fost de 73,95%). Pe unitați de invațamant, procentul de promovabilitate a fost: Liceul Teoretic „Harul” – 100%, Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” – 98,27%,…