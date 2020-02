Stiri pe aceeasi tema

- Principalele declaratii ale lui Marcel Ciolacu dupa sedinta CEx al PSD Decizia Partidului Social Democrat este ca luni vom fi prezenti la grupurile parlamentare si nu vom participa la votul de investire a domnului prim ministru desemnat Ludovic Orban, avand o motivare foarte clara, asteptam raspunsul…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar dori sa creada ca PNL si premierul Ludovic Orban isi doresc cu adevarat ca alegerea primarilor sa se realizeze in doua tururi, amintind ca acesta este un punct din acordul politic dintre cele doua formatiuni."Vreau sa cred ca…

- Primarul comunei Dudestii Noi, Alin Nica, a fost ales de catre edilii liberali din Timis drept candidatul PNL la presedintia Consiliului Judetean. El a primit cele mai multe voturi intr-o confruntare cu primarul orasului Buzias, Sorin Munteanu. Acest vot nu inseamna insa ca Nica va fi si candidatul…

- Președintele Senatului Teodor Meleșcanu nu demisioneaza din fruntea instituției pana la publicarea in Monitorul Oficial a deciziei CCR prin care s-a stabilit ca acesta a fost numit ilegal in funcție.„Pana la publicarea in Monitorul Oficial, eu imi asum in continuare prerogativele pe care…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, intrebat daca va pune liberalii in situația de a nu-și vota propriul guvern, ca el s-a exprimat deja pentru alegerile anticipate, nevrand sa faca alte comentarii.„Deocamdata nu suntem in aceasta situație. Eu m-am exprimat pentru alegeri anticipate.…

- O noua numirea controversata girata de presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, este pe cale sa se produca la Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorului (CRPC) Vest. Cel mai probabil chiar de luni, la sefia institutiei urmeaza sa fie numita Mihaela Ignat. Aceasta a devenit celebra dupa ce,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dezvaluit la Antena 3 ca nu doreste sa candideze la sefia PSD fiindca e de parere ca nu poate duce pana la capat doua job uri cu responsabilitate atat de mare, informeaza antena3.ro. Nu candidez la sefia PSD. Doresc sa ma axez in totalitate pe Primaria…