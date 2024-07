Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de numai 3 ani dintr-o comuna din Salaj a murit, iar sora ei in varsta de 8 ani este la spital in stare grava, dupa ce parintii le-au spalat cu o solutie folosita pentru deparazitarea oilor. Politistii au deschis acum o ancheta in acest caz. Trebuie mentionat ca substanta poate duce chiar…

- O fetita de 3 ani a murit, iar surioara ei este la spital dupa ce parintii le-au spalat cu solutie pentru deparazitarea oilor, in județul Salaj. Fetița de 8 ani se afla internata in spital. Mezina a fost prima care a inceput sa se simta rau, de la stari de voma pana la leșin. Intr-un final familia a…

- Doua surori din Groșii Țibleșului, ambele insarcinate, au ajuns in stare extrem de grava la spital dupa ce s-au spalat pe par cu o substanta folosita la deparazitarea animalelor. Alti doi copii, de 3 si 7 ani, au fost si ei preluati de medici, pentru ca au inhalat vaporii toxici.

- Mai multe ambulanțe au fost direcționate, marți seara, in localitatea Groșii Țibleșului, unde intr-o gospodarie mai multe persoane s-au intoxicat cu o soluție deparazitara. Printre victime se afla și doua gravide. Conform ISU Maramureș, echipajul CBRN din cadrul ISU Maramures intervine alaturi de pompierii…

- Un accident rutier cu urmari grave s-a produs duminica in județul Maramureș. Mai multe persoane au fost ranite. La fața locului au intervenit echipaje medicale, care au preluat victimele, pentru a le duce la spital. Din primele informații, șase persoane au fost ranite in urma unui accident intre un…

- Un autobuz a fost implicat intr-un accident pe o sosea din judetul Maramures. Mai multe persoane au ajuns la spital. Circulatia prin zona se desfasoara cu greutate. In accidentul care s-a produs duminica, pe DN 18, in localitatea Tautii de Sus, din judetul Maramures, au fost implicate un autoturism…

- Primele investigatii arata ca acesta a intrat intr-o depasire, fara a se asigura, provocand un eveniment in care au fost implicate patru autovehicule. Accidentul a avut loc pe drumul national 18, in judetul Maramures, in localitatea Moisei. Primele verificari facute de Politie arata ca un sofer in varsta…

- La data de 18 aprilie 2024, in Sangeorgiu de Mureș, a avut loc un accident rutier, cu victima."Incidentul s-a produs intre un autoturism condus de un tanar, de 19 ani, din Maramureș și un minor, de 10 ani, din Sangeorgiu de Mureș, angajat in traversarea strazii, pe trecerea de pietoni. Victima a fost…