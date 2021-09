In cadrul Zilelor revistei „Caiete Silvane”, in sala „Porolissum” de la Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, joi, 23 septembrie 2021, de la ora 17 vor avea loc trei lansari de carte: mai intai, volumul de memorii semnat de medicul veterinar Nicolae Mocuța, doctor in medicina veterinara, personalitate a Salajului care a avut o contribuție majora in cercetarea naționala de profil, volum intitulat „Liniștea amurgului”. Deși pare o carte de amintiri, demersul este, de fapt, o pledoarie pentru meseria de medic veterinar. Va urma „Șapte povești din Țara Silvaniei”, noul volum al Cameliei Burghele,…