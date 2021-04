Stiri pe aceeasi tema

- Trei ostatici straini, rapiti luni in Burkina Faso - doi spanioli si un irlandez - sunt morti, declara doua surse apropiate serviciilor de securitate din aceasta tara pentru Reuters. Cei trei cetateni straini si un localnic au fost dati disparuti in urma unui atac in estul Burkina Faso vizand…

- Cu ani in urma, niște jurnaliști britanici relatau, dupa o excursie la Chișinau, ca-i cel mai urat oraș din lume, cu un aspect urbanistic sinistru, cu strazi murdare și prost iluminate, cu ghene de gunoi rasturnate, cu caini vagabonzi, cu lume dezamagita,ce-și acorda puțina atenție ținutei vestimentare;…

- Trei saptamani, atat a rezistat „Faimosul” Costi Ionița in competiția dura din jungla de la Survivor Romania! Artistul in varsta de 43 de ani a fost cel de-al doilea concurent din echipa „Faimoșilor” care a parasit show-ul, dupa cantareața Amna. Costi Ionița s-a aratat mereu detasat in ceea ce priveste…

- In curind, se face exact un an de cind coronavirusul a „staționat” in țara noastra. Din martie 2020, viața moldovenilor s-a schimbat, majoritatea fiind nevoita sa renunțe la obiceiurile și chiar placerile de altadata. Chiar și atunci cind au o zi libera, moldovenii spun ca aleg sa ramina acasa, pentru…

- Lui Ciprian Marica i-a ieșit porumbelul pe gura, chiar in timpul unei emisiuni TV. Cuprins de momentul povestirii sale, fotbalistul a uitat ca este in direct și a scapat o injuratura. Ce au putut asculta telespectatorii prezenți in fața micilor ecrane? Ciprian Marica, injuratura in direct la televizor…

- Ștefan-Calin Pristavu, in clasa a IX-a B profil matematica-informatica la Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra-Neamț, pregatit de profesor doctor Monica Costea, a participat la Olimpiada Internaționala de Lingvistica din 2021. Ediția din acest an s-a desfașurat in perioada 29 ianuarie – 1 februarie…

- La spectacole sau la emisiunile de divertisment de la televizor, cand sunt invitati iluzionisti, ai ocazia sa auzi rostindu-se des termenul „Abracadabra‟. „Abracadabra‟ este, in acelasi timp, o formula magica, o incantatie si un termen mistic, asociat cu evenimente spirituale sau religioase

- Premierul britanic Boris Johnson munceste incredibil de mult pe parcursul intregii zile, astfel incat nu are timp nici macar pentru un "pui de somn" la pranz ca sa-si refaca puterile, a declarat ministrul britanic de cabinet Michael Gove, infirmand speculatii aparute in acest sens, potrivit Reuters.…