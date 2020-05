Stiri pe aceeasi tema

- Trei jurnaliști de la CNN au fost luați in custodia poliției din Minnesota, in timp ce relatau in direct despre protestele din Minneapolis, locul in care un barbat de culoare a murit dupa ce un polițist alb l-a țintuit la pamant timp de mai multe minute stand cu genunchiul pe gatul lui, potrivit CNN.…

- Corespondentul CNN, Omar Jimenez, și cameramanul sau au fost arestați in timpul unei transmisii in direct de la protestele din statul american Minneapolis, anunța Deadline.Filmarea a aparut rapid online și a devenit virala.In imagini, reporterul CNN, care poarta o masca de protecție impotriva virusului,…

