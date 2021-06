Trei judoka români s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo Andreea Chitu (cat. 52 kg), Alexandru Raicu (cat. 73 kg) si Vladut Simionescu (cat. +100 kg) au reusit sa obtina calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat, miercuri, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pe pagina sa de Facebook. Clasamentul mondial a stat la baza calificarii lor la JO 2020. Chitu a ocupat locul 23 in ierarhia categoriei sale, Simionescu s-a aflat pe locul 24, iar Raicu, pe 30. Andreea Chitu va participa la a treia editie a Jocurilor, dupa Londra 2012 si Rio 2016. Vladut Simionescu se afla la a doua participare, dupa Londra 2012, in timp ce Alexandru Raicu va debuta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

