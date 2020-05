Romania a ajuns luni, 11 mai, la 15.588 de cazuri de infecție cu noul coronavirus, dupa ce in ultimele 24 ore s-au adaugat 226 de persoane testate pozitiv. Repartiția pe județe este neuniforma. Daca la Suceava avem 3.272 de cazuri, iar la București 1.519, in Braila s-au confirmat 19 cazuri, in Harghita 24 și in Valcea 26. De altfel, in acest moment, in județul Braila nu mai exista nimeni descoperit infectat. ”Toti brailenii infectati cu noul coronavirus sunt vindecati! Avem cele mai bune cadre medicale! Va multumesc! Ma inclin", a scris a declarat prefectul de Braila, Catalin Boboc, pe contul…