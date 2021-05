Stiri pe aceeasi tema

- Nicholas David Ionel (N.7), Nicolae Frunza, Dragos Nicolae Madaras si Cezar Cretu, toți patru jucatori de tenis din Romania, s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, Ioana Cup, organizat de Tenis Club Herastrau si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Nicholas…

- Trei dintre favoritii turneului de tenis ATP de la Parma (Italia), dotat cu premii totale de 480.000 de euro, au fost eliminati, joi, in sferturile de finala. Francezul Richard Gasquet (51 ATP, favorit nr. 5) s-a inclinat in doua seturi simetrice, 1-6, 1-6, in fata spaniolului Jaume Munar…

- Tenismenii romani Nicolae Frunza, Nicholas Ionel, Cezar Cretu si Sebastian Gima s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, Ioana Cup, organizat de Tenis Club Herastrau si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Frunza a trecut de Stefan Palosi cu 3-6, 7-6…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina (5 WTA, principala favorita) a fost eliminata joi in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce s-a inclinat in doua seturi, 6-2, 6-4, in fata belarusei Victoria Azarenka (14 WTA,…

- Perechea Laura Ioana Paar/Julia Wachaczyk (Romania/Germania) a fost eliminata, joi, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 de la Lyon. Paar si Wachaczyk au fost invinse de echipa Viktoria Kuzmova/Arantxa Rus (Slovacia/Olanda), cap de serie numarul…

- Jucatori rusi Andrei Rublev, numarul opt mondial, si Karen Hacianov s-au calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de tenis de la Rotterdam (ATP), dotat cu premii totale de 980.580 euro, potrivit Agerpres. Rublev, al patrulea favorit, a trecut in optimi de scotianul Andy Murray,…