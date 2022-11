Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla printre statele membre UE cu cele mai mari cresteri in moneda nationala la electricitate, arata datele publicate luni, 31 octombrie, de catre Oficiul European de Statistica (Eurostat).Mai recent, preturile cu ridicata pentru electricitate si gaze au crescut substantial in UE.…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a scazut și in octombrie, pentru a doua luna la rand. Prețul este la mai puțin de jumatate fața de acum doua luni și ajunge foarte aproape de nivelul de acum un an. In octombrie 2022, prețul mediu de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU)…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei va disputa in luna noiembrie doua jocuri amicale, in vederea inceperii pregatirii pentru calificarile de anul viitor, pentru Campionatul European din 2025. Potrivit Federației Romane de Fotbal, selecționata tricolora va intalni la 11 noiembrie, in deplasare, Polonia,…

- Inflația ridicata, care reduce puterea de cumparare, precum și creșterea costurilor de finanțare fac ca achiziționarea de bunuri imobiliare sa fie din ce in ce mai dificila pentru populație. Ratele creditelor sunt in creștere din cauza majorarii dobanzilor și tind sa descurajeze investitorii sa cumpere…

- Nationala de fotbal juniori U17 a Romaniei a participat, saptamana aceasta, la traditionalul turneu polonez Syrenka Cup, desfasurat in vecinatatea capitalei Varsovia. Tricolorii U17 au inregistrat doua infrangeri (1-2 cu Norvegia U17, 1-3 cu Cehia U17) si o victorie (2-1 cu Uzbekistan U17), bilant in…

- Echipa nationala U18 a Frantei a primit, duminica, patru cartonase rosii in numai 20 de minute si meciul cu Polonia a fost intrerupt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Cincisprezece jucatoare din echipa naționala feminina de fotbal a Spaniei au amenințat ca vor renunța sa-și reprezinte țara la nivel internațional daca antrenorul lor, Jorge Vilda, nu va fi demis, a anunțat Federația spaniola de fotbal (RFEF), citata de R

- Tanara jucatoare de tenis Diana Andreea Soare, sportiva legitimata la CS Medgidia, a avut o evolutie onorabila la turneul Tennis Europe U14 de Supercategorie de la Dueren (Germania), reusind sa patrunda pana in turul al treilea al probei de simplu. Constanteanca a fost invinsa de o jucatoare din Cehia,…