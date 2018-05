Trei irakieni au fost arestaţi în Austria sub suspiciunea de terorism Trei irakieni au fost arestati in Austria sub suspiciunea ca apartin unei organizatii teroriste, a relatat sambata dpa.



Cei trei barbati, cu varste putin peste 20 de ani, traiau intr-un hostel pentru solicitanti de azil in orasul Judenburg, la 190 de km sud-est de Salzburg, a precizat sambata procurorul public pentru agentia austriaca de presa APA, confirmand informatii aparute anterior in presa.



Cei trei barbati sunt investigati de Biroul de stat pentru protectia Constitutiei si combaterea terorismului.



Procuratura nu a oferit detalii suplimentare despre arestari,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…



