Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Popești, județul Iași, a fost retinut de politistii clujeni dupa ce a fost depistat conducand un autoturism sub influența alcoolului si avand permisul de conducere anulat.

- Un barbat din comuna Berghin a ajuns dupa gratii pentru conducerea unui vehicul, aflat sub influența alcoolului. Va sta un an și patru luni la inchisoare. Potrivit IPJ Alba, marți, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat și reținut pe un barbat de 52 de ani, din comuna Berghin,…

- Ieri, 29 martie, ora 18.05, polițiștii Postului de Poliție Comunal Basești au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre o femeie cu privire la faptul ca a fost agresata de fostul concubin la domiciliul acesteia. La fața locului polițiștii au identificat victima ca fiind o femeie de 31 de ani din comuna,…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 20 martie a.c., in jurul orei 15.00, politisti din cadrul Postului de Politie Chirnogeni au identificat un barbat, de 69 de ani, care a condus un autoturism pe strada Negru Voda din localitatea Chirnogeni, fara…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti. Un tanar a fost prins sub influenta drogurilor, la volan, in urma unui accident rutier soldat cu pagube materiale.Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 martie a.c., in jurul orei 07.30, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat…

- La data de 12 martie 2021, in jurul orei 00.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe DC 106 I, pe raza comunei Berghin au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 17 ani, din comuna. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca tanarul…

- Infractiuni la regimul rutier, sanctionate de politistii rutieri. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 februarie a.c., in jurul orei 12.20, politisti din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au identificat un barbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 391, la iesire din comuna Mereni, fara…

- Programul de preventie a fost conceput pentru a veni in sprijinul reintegrarii persoanelor care au comis infractiuni la regimul rutier, avand o structura modulara care permite adaptarea interventiei la nevoile acestor persoane aflate in evidenta Serviciului de Probatiune Constanta.In cadrul Programului…