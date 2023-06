Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din judetul Arad au deschis dosar penal pe numele unui tanar de 27 de ani care a adus in tara, din Germania, un pistol pe care nu l-a declarat. Barbatul a folosit arma, desi nu detine un permis in acest sens, conform news.ro.”Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase…

- Un barbat de 27 de ani din Pecica și-a adus din Germania un pistol4,5 mm, fabricat in Austria, pe care l-a și folosit deși nu are autorizație de port-arma. „Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase cerceteaza un barbat de 27 de ani, din Pecica, pentru trei infracțiuni. Din cercetari,…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase cerceteaza un barbat de 27 de ani, din Pecica, pentru trei infracțiuni. Din cercetari a reieșit ca barbatul... The post Barbat „agațat” de polițiști dupa ce a introdus in țara un pistol fara sa-l declare. Și nu numai atat… appeared first…

- Radu Panfil, un tanar din Arad, a fost lovit de o veste groaznica in apropierea aniversarii de 20 de ani. El a fost operat de urgența la Timișoara dupa ce a aflat ca are o tumoare cerebrala. Acum, mama sa, ramasa vaduva de cateva luni, se lupta sa stranga bani pentru baiatul ei, care are […] Articolul…

- Sute de cartușe și doua arme au gasit polițiștii in casa unui tanar de 21 de ani din Capalnaș. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu cei ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul…

- Un tanar din judetul Arad a fost subiectul unei perchezitii a politistilor de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, alaturi de cei ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Ieri dimineata la domiciliul acestuia din Capalnas au fost gasite in urma perchezitiei doua arme lungi, de provenienta…

- O femeie din Lipova pastra o adevarata bomba: este vorba despre 8100 kg de azot și complex azot, depozitate intr-un salaș de pe malul Mureșului. Aceste substanțe pot exploda in anumite condiții, daca sunt manipulate neglijent. Nu trebuie neglijat nici impactul depozitului improvizat asupra mediului.…

- Politistii rutieri din Arad au fost ocupati in ultimele 24 de ore cu soferii care nu respecta legislatia. In cadrul unei razii au fost acordate amenzi in valoare totala de 67.900 de lei. Au fost date 166 de sancțiuni contravenționale, dintre care 36 pentru nerespectarea vitezei regulamentare in localitați…