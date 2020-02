Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 ianuarie 2020, in jurul orei 13,50, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Șibot, l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din comuna, in timp ce conducea un tractor fiind sub influența alcoolului și deținand un permis de conducere necorespunzator…

- Alege viata! Actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere datorate vitezei excesive sau neadaptate conditiilor de trafic Politistii din Aiud au actionat, pe DN 1, pe tronsonul Aiud – Miraslau – Decea – Unirea și au depistat 60 de soferi ce nu au respectat regimul legal de viteza. Alti 22 de conducatori…

- In perioada 27 decembrie 2019 – 7 ianuarie 2020, politistii rutieri argeseni, impreuna cu polițiștii de ordine publica, au actionat pentru reducerea riscului rutier, in special pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza si in vederea depistarii si sanctionarii faptelor de conducere sub…

- Primarul municipiului Campulung Muscel, Liviu Taroiu, este cercetat de politistii argeseni pentru conducere sub influenta alcoolului, dupa ce a fost implicat intr-o tamponare. Evenimentul rutier s-a produs luni seara, pe o strada din zona centrala a municipiului Campulung Muscel. Potrivit imaginilor…

- Ieri, 30 decembrie 2019, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș și polițiștii Postului de Poliție Noșlac l-au reținut pe un barbat, de 38 de ani, din comuna Noșlac, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere cu permisul suspendat. Barbatul…

- Ieri, 25 noiembrie, in baza probatoriului administat, politistii baimareni au luat masura retinerii pentru 24 de ore fata de un tanar din municipiu, care a comis infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. In fapt, ieri, la ora 00.30, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei…