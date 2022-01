De trei ori au ajuns, vineri, autospecialele pompierilor de la ISU Giurgiu in zona cunoscuta de localnici drept ”Valea lui Gheorghița”. In toate cele trei cazuri a ars vegetație uscata, insa in ultimul incident au ars și traversele caii ferate din apropiere, dar și izolația conductelor de caldura. Primul incendiu a fost sesizat in jurul orei 13.30, avand ca rezultat arderea unei suprafețe de circa 1,5 hectare de vegetație uscata. Dupa aproximativ doua ore, in jurul orei 15:45, zona era, din nou, cuprinsa de flacari; și de aceasta data, a ars vegetație uscata pe aproximativ 500 mp. In aceste cazuri,…