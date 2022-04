Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Prahova se afla pe primul loc in tara la numarul de incendii de vegetatie uscata izbucnite de la inceputul anului, doar in ultimele trei zile fiind mistuite peste 600 de hectare de teren, focul afectand inclusiv case parasite, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Nu mai putin de 33 de incendii de vegetatie uscata au avut loc pe raza judetului Gorj in ultimele 24 de ore. Focul a fost stins cu greutate de catre lucratorii ISU si de cei de la serviciile voluntare.

- Un incendiu de vegetație, in Nasaud, amenința și padurea. Focul a ajuns deja la marginea acesteia. Pompierii și voluntarii incearca sa stopeze inaintarea flacarilor. Un apel la 112 aunța un incendiu in cartierul Lușca din Nasaud. Se pare ca un foc aprins pentru as arde vegetația uscata a scapast de…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din part

- Pompierii clujeni intervin, la aceasta ora, 11 incendii de vegetație cu risc in toate zonele județului Cluj. Problema este aceeași, oamenii dau foc resturilor vegetale și lasa focul nesupravegheat. Zonele afectate de incendii, luni, 21 martie:Incendiu de vegetatie uscata in mun. Cluj-Napoca, str.…

- Weekend solicitant pentru pompierii argeșeni. Au fost chemați de acasa sa stinga incendii de vegetație. De mai bine de o luna, de cand cetațenii au inceput sa iși curețe gradinile dand foc resturilor de vegetație, deși acest lucru este interzis, pompierii argeșeni sunt suprasolicitați. De multe ori…

- In perioada 07 – 13 februarie a.c., echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au intervenit la 120 evenimente: 17 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, mijloace auto etc.), 63 incendii de vegetație,…

- COMUNICAT DE PRESA Zile de foc pentru pompieri militari galateni De la inceputul lunii februarie si pana in prezent, subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;G ral. Eremia Grigorescu"al judetului Galati au fost solicitate sa stinga 35 de incendii de vegetatie uscata pe raza mai…