Trei incendii au fost provocate intenționat lângă sediile Telekom și Vodafone, dar și la operator de internet Trei incendii au fost puse intentionat, marti seara, in zona centrala a municipiului Ploiesti, in apropierea sediilor unor operatori de televiziune, internet si telefonie, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, focul a fost pus la o ghena de pe strada Romana, dar si la ghena fostului UPC, actual Vodafone, si cea a Telekom, informeaza Agerpres.



"Cauza probabila este actiune intentionata. (...) Nu avem informatia ca au fost afectate retelele de telefonie", a transmis ISU.



